'Mega Kentin Kaotik Büyüsü' bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada, 2-28 Şubat 2024 tarihleri arasında Resul Aytemür’ün “Mega Kentin Kaotik Büyüsü” sergisine ev sahipliği yapacak. Aytemür’ün tanık olduğu kentli insanın yaşamına odaklanan son dönem yağlı boya resimlerinin yer aldığı sergi, Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de ziyaret edilebilecek.

Mimar Erhan İşözen’in küratörlüğünü yaptığı sergide, ressamın hümanist duygularla ele aldığı taraftarlar, sokak müzisyenleri, seyyar satıcılar, farklı kimlikleri barındıran semt pazarları, parklar, Beyoğlu'nun ara sokakları konulu resimlerin yanı sıra insanın içinde yaşadığı değerleri, doğa manzaralarını, yaz mevsiminde deniz ve insanı konu alan resimleri de görülebilecek.

Resul Aytemür “Mega Kentin Kaotik Büyüsü” sergisini şöyle anlatıyor: “Sergide kendi arşivimden seçtiğim, son dönem çalışmalarımı kapsayan resimlerimi göreceksiniz. Resimlerim teknik olarak yağlı boya ve büyük ebatlı tuvallerden oluşmaktadır. Belgeci bir anlayışla resimlerimi üretiyorum. Yaşadığım şehri, semti ve zamanın ruhunu resimlerime aktarıyorum. Son yıllarda resimlerimde çok figürlü kompozisyonlar yapmayı tercih ediyorum. Beyoğlu’nun mahalleleri, sokakları, insanları resimlerimdeki ilham kaynağımdır.”

Aytemür’ün yarım asra yakın profesyonel resim yaşamının devamı niteliğindeki sergisini, 2 – 28 Şubat tarihleri 2024 arasında her gün, 11.00- 20.00 saatlerinde Yapı Kredi Bomontiada GALERİ’de ziyaret edebilirsiniz.