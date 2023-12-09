Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı mı? 'MEGMT' kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. 28,30 TL hisse fiyatıyla 7-8 Aralık tarihleri arasında halka arz edildi. Talep toplama tarihlerinin sona ermesinin ardından gözler, Mega Metal halka arz sonuçları ile kişi başı lot dağıtım sayıları ve hissenin borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. Mega Metal, halka arz kapsamında katılımcılara toplamda 53 milyon lot dağıtımı yapacak. İşte Mega Metal'in 'MEGMT' koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
Mega Metal geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan bülten ile 7-8 Aralık tarihleri arasında halka arz edildi. Belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar Mega Metal halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Halka arz sonuçlarının açıklanması ile kişi başına düşen lot miktarı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanmış olacak. Peki, "Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı mı? 'MEGMT' kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte 2023 Mega Metal halka sonuçları...
MEGA METAL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Mega Metal halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi sonuçlar açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MEGA METAL KAÇ LOT VERDİ?
Mega Metal, toplamda 53.000.000 TL nominal değerli paylar ile birlikte ek talep gelmesi durumunda 9.750.000 TL lot dağıtımı yapacak. Mega Metal lot dağıtım sayıları henüz netlik kazanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot dağıtım sayısı netlik kazanacak.
Bireysel yatırımcıların katılım sayısına göre olası dağıtım tablosu şu şekilde:
2 milyon katılımcı: 24 lot (680 TL)
2,5 milyon katılımcı: 20 lot (566 TL)
3 milyon katılımcı: 16 lot (453 TL)
3,2 milyon katılımcı: 15 lot (425 TL)
3,5 milyon katılımcı: 14 lot (396 TL)
4 milyon katılımcı: 12 lot (340 TL)
MEGA METAL HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Halka arzda paylar, 28,30 TL sabit fiyattan halka arz edildi. Ayrıca pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmadı. Pay talebi için ilgili kurumların halka arz talep giriş ekranı kullanıldı.
MEGA METAL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. katılım endeksine uygun bir halka arz değil.
MEGA METAL HALKA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. 7-8 Aralık tarihlerinde halka arz edildi.