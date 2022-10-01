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Mega yat Bodrum’a demirledi

Dubai Emiri Abdulla Al Futtaim'in mega yatı “Radiant”, Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi.

Mega yat Bodrum’a demirledi
Mega yat Bodrum’a demirledi
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İHA

Dünyanın en pahalı yatlarından biri olan Cayman Adaları bayraklı “Radiant”, Bodrum'daki Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi.

2009 yılında Almanya’da üretilen 110 metre uzunluğunda 16 metre genişliğindeki Radiant’ın üzerinde bir de helikopter bulunuyor.

Forbes Dergisine göre 2.4 milyar dolar net serveti bulunan Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdulla Al Futtaim'in olduğu öğrenilen yat; asansör, yüzme havuzu, sinema, jakuzi, spor salonu, yüzme platformu gibi özellikleri barındırıyor.

20 yolcu kapasiteli yatta 44 mürettebat bulunuyor. Çelik ve alüminyumdan inşa edilen 5 bin 27 grostonluk yatın fiyatının 300 milyon dolar olduğu bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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