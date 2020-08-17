Bodrum açıklarına gelen Cayman Adaları bayraklı 140 metre uzunluğundaki motor yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.Motor yatların uzunluk sıralamasına göre dünyada 14'üncü sırada gösterilen yat, helikopter pisti, yüzme platformu, spa, güzellik salonu, güvertede jakuzi gibi çeşitli lüksleri barındırıyor.İnşasının bu yıl tamamlandığı belirtilen yata yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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