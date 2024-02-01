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        Ünlü oyuncu Elisabeth Moss hamile olduğunu açıkladı

        Elisabeth Moss bir süredir yeni bilim kurgu filmi 'Shell'in çekimlerindeki fotoğraflarında aldığı fazla kilolarla dikkat çekmişti. Bu durum Moss'un hamile olduğu dedikodularına yol açtı. Geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel'ın konuğu olan Elisabeth Moss, ünlü sunucunun "Hamile misin yoksa kendini rolüne inanılmaz derecede adamış oyuncusu musun?" sorusuna gülerek "Her ikisi de" diye cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 10:06 Güncelleme: 01.02.2024 - 10:06
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        'Mad Men' ve 'The Handmaid's Tale' gibi yapımlarda üstlendiği rollerle tanınan ünlü oyuncu Elisabeth Moss bir süredir yeni filmi 'Shell'in çekimlerindeki görüntüsüyle dikkatleri çekmişti. Çekim aralarında giydiği bol ve rahat kıyafetlerle ve ayağında hep spor ayakkabılar ve terliklerle görüntülenen Moss'un hamilelik dedikodularını destekledi.

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        ÇEKİMLERDEKİ GÖRÜNTÜSÜ DEDİKODULARA YOL AÇMIŞTI

        Elisabeth Moss hamilelik dedikoduları hakkında açıklama yapmayıp suskun kalınca aldığı kiloların ve bariz şekilde büyüyen karnının rolü gereği olduğu, Moss’un karnını bir protezle büyüttüğü de iddia edilmişti. Oyuncu en sonunda hamile olduğunu açıkladı.

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        "SEN HAMİLE MİSİN YOKSA KENDİNİ ROLÜNE ÇOK MU ADADIN?"

        Geçtiğimiz günlerde ünlü talk şov programı sunucusu Jimmy Kimmel’ın konuğu olan Elisabeth Moss, ünlü sunucunun "Hamile misin yoksa kendini rolüne inanılmaz derecede adamış oyuncusu musun?” sorusuna gülerek “Her ikisi de” diyen 41 yaşındaki ödüllü oyuncu, hamilelik iddialarını doğruladı. Hamileliği hakkında da bilgi veren Moss, “Her şey gayet yolunda gidiyor. Gerçekten şanslıyım” diyen oyuncu, normal ve sağlıklı bir hamilelik süreci geçirdiğini anlattı. Oyuncunun karnındaki şişlikten doğuma çok az bir süre kaldığı anlaşılıyor.

        Özel hayatını genellikle gizli tutan Elisabeth Moss, 2009’da komedyen ve aktör Fred Armisen ile evlenmiş, bir yıl içinde de boşanmıştı. Moss, Fred Armisen'le yapmış olduğu bu evliliğin, kendisi için bir kâbusa dünüştüğünü itiraf etmişti.

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        SON DERECE TRAVMATİK, KORKUNÇ VE BERBAT

        Konuk olduğu programda genç yaşta yapmış olduğu ilk evlilikten de bahseden Elisabeth Moss, “son derece travmatik, korkunç ve berbat” olduğunu itiraf etmişti. Moss hüsranla biten bu evlilik için “En iyisi oldu. İyi ki ben 50 yaşındayken olmamış. İyi ki çocuk sahibi olmamışım. Ve bunu aradan çıkardım. Umarım. Muhtemelen bu bir daha olmayacak" diye konuşmuştu. Elisabeth Moss bebeğinin babasını açıklamadı. Ünlü oyuncunun hayatında biri olup olmadığı ise bilinmiyor. En son 2013-2015 yılları arasında 'True Detective'in yanı sıra Moss’un başrolünü oynadığı 'Top of the Lake'in de görüntü yönetmeni olan Adam Arkapaw ile birlikteydi.

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        BENİM KİMİNLE OLDUĞUMDAN KİME NE!

        Elisabeth Moss 2019'da, aşk hayatı hakkında neden hiç konuşmadığını "Bu konuda konuşulmaması gerektiğini öğrendim. Biriyle çıkıp çıkmadığım kimin umurunda ki? Buna bu kadar önem vermekten nefret ediyorum. Bundan utanıyorum" diyerek bahsetmişti. Son olarak Moss, edindiği acı evlilik tecrübesiyle, evliliğe sıcak bakmadığını ancak anne olmak istediğini söylemişti.

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        KENDİ ANNESİNİ ÖRNEK ALACAK

        Kendi annesini örnek alacağını ve ona hayran olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Elisabeth Moss "Annemin anneliğinden çok ilham aldım. Bence beni yetiştirirken çok güzel annelik yaptı” ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Backgrid USA, Shutterstoc

        #elisabeth moss
        #hamilelik
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