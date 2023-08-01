Meğer kızartmanın sırrı bunda saklıymış! Bu hile ile altın rengi ve çıtır çıtır lezzete doyamayacaksınız!

Meğer kızartmanın sırrı bunda saklıymış! Bu hile ile altın rengi ve çıtır çıtır lezzete doyamayacaksınız!

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Neyse ki dışı çıtır içi yumuşak olan ev yapımı patates kızartmasını mümkün olan en iyi şekilde yapmak için kullanabileceğiniz birkaç numara var: Mümkün olan en çıtır ev kızartması için sıcaklık hilesi!