Meghan Markle'dan intihar açıklaması: Birini kurtaracaksam buna değer
Yıllar önce televizyoncu Oprah Winfrey'e konuştuğunda, kraliyet ailesi içindeyken intihara meyilli olduğunu itiraf eden Düşeş Meghan Markle, yeni bir intihar açıklaması yaptı: Üstesinden geldiğim şeyleri dile getirmem birini kurtaracaksa, zarar görsem bile buna değer
Düşeş Meghan Markle ile Prens Harry, 'The Parents Network' adlı çocuklara yönelik yeni girişimlerinden söz etmek üzere Sunday Morning adlı TV programına katıldı.
2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan ünlü çift, sosyal medyanın intihar oranları üzerindeki etkisine değinerek çocukları korumanın önemine değindi.
Programın sunucusu Jane Pauley, Meghan Markle'a kendisinin intihar düşüncesi içinde olduğu dönemle ilgili soru yöneltti. Markle, 2021'de ABD'li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, intihar etmeyi aklından geçirdiğini itiraf etmiş, sözleri büyük ses getirmişti.
Programda Meghan Markle, Jane Pauley'in intihar girişimiyle ilgili sorusu üzerine, bu konunun gündeme getirilmesini beklemediğini ancak yine de nedenini anladığını söyledi. Markle, ruh sağlığı hakkında samimi bir şekilde konuşmaya devam etmek istediğini de sözlerine ekledi.
"BİR BAŞKASININ ASLA BENİM GİBİ HİSSETMESİNİ İSTEMEM"
"Herhangi bir seviyede acı veya travma geçirdiğinizde, iyileşme yolculuğunun bir kısmının, bu konuda gerçekten açık olabilmek olduğuna inanıyorum" diyen Meghan Markle; "Kendi deneyimimin derinlerine hâlâ inmiş değilim ama bir başkasının asla böyle hissetmesini ve bir başkasının bu tür planlar yapmasını istemem. O durumdaki birine inanılmamasını istemem" diye konuştu.
Meghan Markle ayrıca; "Üstesinden geldiğim şeyleri dile getirmem, birini kurtaracaksa veya her şeyin yolunda olduğunu varsaymamasını sağlayacaksa, o zaman buna değer. Bundan dolayı zarar görsem bile" ifadesini kullandı.
"ARTIK HAYATTA KALMAK İSTEMİYORDUM" İTİRAFI
İkinci çocuğuna hamile olduğu dönemde eşi Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda Meghan Markle, kraliyet ailesindeyken yaşadığı hissi; "Artık hayatta olmak istemiyordum" sözleriyle açıklamıştı.
Meghan Markle, intihar düşüncesiyle ilgili soruya; "Bu çok açık, gerçek ve sürekli korkutucu bir düşünceydi. Harry'nin beni nasıl kucakladığını hatırlıyorum" demişti.
Buckingham Sarayı'ndan 'şirket' diye söz eden Meghan Markle; "Şirkete gittim ve yardım almak için bir yere gitmem gerektiğini söyledim. Daha önce hiç böyle hissetmediğimi ve bir yere gitmem gerektiğini söyledim. Bana bunu yapamayacağım, bunun şirket için iyi olmayacağı söylendi" demişti.