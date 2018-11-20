3 | 20

İngiliz basını, geçtiğimiz günlerde Kraliyet Ailesi'ne girdikten hem alışkanlıkları hem de giyim tercihiyle Markle'ın birçok kez uyarı aldığını yazmıştı. Hatta "Meghan'a daha az Hollywood yıldızı ve daha çok bir soylu gibi giyinmesi konusunda uyarılar yapıldı" demişti.