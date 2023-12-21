Meghan Markle'ın reklam için baristalık yaptığı görüntüler sosyal medyada viral oldu
Kraliyet hayatını geride bırakarak kendilerine ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti sosyal medyada sıklıkla takip ediliyor. Markle'ın bir kahve şirketinin reklamında rol alması dikkat çeken detaylardan birisi oldu
2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini geride bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başaran çiftlerden birisi.
REKLAM İÇİN BARİSTA OLDU
Son dönemde biten iş anlaşmalarıyla adından söz ettiren Meghan Markle'ın yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu.
Markle, yatırımcısı olduğu Clevr Blends adlı kahve markasının reklamında yer aldı. Arka planda içecek hazırlarken görülen Markle, ayrıca bilgisayarda çalışırken de görüldü.
Sussex Düşesi, reklamın son kısmında ekranın önüne geçerek esprili bir şekilde videoyu sonlandırıyor.
Daily Mail haberine göre, Markle 2020'den beri toz formda latte çeşitleri sunan markanın yatırımcılarından birisi.
BU YIL KRALİYET AİLESİ'NDEN AYRI NOEL YEMEĞİ YİYECEKLER
Öte yandan Prens Harry'nin arasının açık olduğu Kral Charles ve Prens William ile bu yıl Noel yemeğini ayrı geçirecek. Oysa beklenti tam tersi yöndeydi. Aile üyelerinin arasına "Endgame" kitabındaki çarpıcı açıklamalar girdi.