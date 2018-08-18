Meghan Markle'ın yapmayı özel tarifi Kraliyet engeline takıldı!

Sussex Düşesi Meghan Markle diğer Kraliyet üyelerinin aksine mutfağa girmeyi ve yemek yapmayı çok seviyor. Prens Harry'e kendi elleriyle yemek yapmayı tercih ettiği konuşulan Meghan Markle'ın en özel yemeği bakın neymiş?