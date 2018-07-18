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Meghan Markle kortta uyarıldı

18.07.2018 - 08:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sussex Düşesi Meghan Markle, geçen hafta Kate Middleton'la katıldığı Wimbledon Tenis Turnuvası'nda hayatının şokunu yaşadı. Middleton'la birlikte maçı izleyen Markle'ın elindeki şapkayı neden takmadığı ortaya çıktı. Maçtan önce bir görevli Markle'ı şapka takmamak konusunda uyardı

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    Prens Harry ile dünyaevine girdikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, kraliyet hayatına alışmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde, 6 ay düşeslik eğitimi alacağı konuşulan Markle en çok kıyafet kurallarında zorlanıyor. 

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    Oyunculuk kariyeri boyunca dilediği gibi giyinen Sussex Düşesi, geçen hafta katıldığı Wimbledon Tenis Turnuvası'nda kıyafet engeline takıldı.

     

     

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    İngiltere'de gerçekleşen tenis turnuvası Wimbledon'a eltisi Kate Middleton ile katılan Markle, bu etkinlik için beyaz pantolon, çizgili gömlek ve hasır şapka tercih etti.

     

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    Ancak Markle, locaya geldiğinde beklemediği bir tepki aldı. Wimbledon organizasyonunda görevli bir kişi Markle'a şapkayı takmaması konusunda uyarıda bulundu. 

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    Bazı sıkı kıyafet kurallarının uygulandığı kortun bu bölümünde erkeklerin ceket ve kravat takma zorunluluğu bulunurken kadınların da şapka takmaması isteniyor. 

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    Bu kuralı bilmeyen Markle, uyarıdan sonra elindeki hasır şapkayı sadece bir aksesuar olarak tuttu.

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    Kuralı duyduktan sonra yüzünün biraz asıldığı gözlemlenen Markle, daha sonra gülücükler saçarak ve Middleton'la sohbet ederek maçı izledi. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    görümcesi değil eltisi
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