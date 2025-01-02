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        Haberler Dünyadan Meghan Markle kraliyet üyelerine yasak olduğu için kapattığı Instagram hesabını yıllar sonra yeniden açtı - magazin haberleri

        Meghan Markle kraliyet üyelerine yasak olduğu için kapattığı sosyal medya hesabını yıllar sonra yeniden açtı

        Kraliyette yasak olduğu için Prens Harry ile evlenirken kişisel sosyal medya hesaplarını kapatan Meghan Markle, yeni hesabı ve yeni paylaşımıyla dönüş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:44
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        Meghan Markle, yeniden Instagram'da...

        43 yaşındaki Sussex Düşesi, kraliyette yasak olduğu için kapattığı Intagram hesabını, artık kraliyetten bağımsız bir hayat yaşadığı için yeniden açtı.

        Meghan Markle, sosyal medyada ilk olarak 2025'i kutladığı bir video paylaştı. Videoyu eşi Prens Harry çekti.

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        Videoda Meghan Markle, deniz kenarında kuma 2025 yazarken görülüyor.
        Videonun, çiftin Montecito'daki evinin yakınındaki plajda çekildiği öğrenildi.

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        Bir süre önce @meghan adlı Instagram kullanıcısının Meghan Markle'a ait olduğu konuşulsa da ilk paylaşıma kadar hesabın Düşes'e ait olduğu doğrulanmamıştı.

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        Prens Harry ile evlenmeden önce dizi oyuncusu olan Meghan Markle'ın Instagram'da 3 milyon takipçisi vardı. 2018'de Harry ile evlenmesinden hemen önce bütün sosyal medya hesaplarını silmişti.

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        Prens Harry ile aşk yaşamaya başladıktan sonra ilk olarak kişisel blog'u The Tig'i silen Meghan Markle, yaklaşık bir yıl sonra da Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından vazgeçmişti.

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        Meghan Markle, The Tig isimli blogunu Nisan 2017’de kapatırken şunları yazmıştı:

        "Sevgili Tig arkadaşlarım, neredeyse üç senenin ardından bloguma hoşça kal demenin vakti geldi. Bir tutku projesi olarak başlayan bu platform ilham, destek, eğlence ve keyif kaynağı olan inanılmaz bir topluluk haline geldi. Günlerimi daha ışıltılı yaptınız ve bu tecrübeyi çok fazla sevinçle doldurdunuz."

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        Meghan Markle’ın Instagram hesabı, Prens Harry ile tanışmadan önceki hayatını gösteriyordu.

        Kraliyet ailesi üyelerinin kişisel sosyal medya hesaplarının olması yasak.

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        Prens Harry ile Meghan Markle, ilk çocukları Archie İngiltere'de doğduktan sonra 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınmış, finansal bağımsızlıklarını ilan etmişti.

        #Prens Harry
        #Meghan Markle
        #instagram
        #sosyal medya
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