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Meghan Markle-Prens Harry: Prens William 'Kraliyet Ailesi ırkçı bir aile değil, kardeşimle konuşacağım' dedi

Cambridge Dükü Prens Williams, Prens Harry ve eşi Meghan'ın bir televizyon röportajındaki suçlamaları sonrası ilk kez konuştu ve kraliyet ailesinin "ırkçı bir aile olmadığını" söyledi.

Meghan Markle-Prens Harry: Prens William 'Kraliyet Ailesi ırkçı bir aile değil, kardeşimle konuşacağım' dedi
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Cambridge Dükü Prens Williams, kardeşi Prens Harry ve Sussex Düşesi eşi Meghan Markle'ın Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e yaptıkları açıklamaları ve dile getirdikleri suçlamaları değerlendirdi. Röportajla ilgili olarak ilk kez konuşan Prens William, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin "ırkçı bir aile olmadığını" söyledi.

Prens William, Londra'da bir okula yaptığı ziyaret sırasında gazetecilerin röportajla ilgili sorularını yanıtladı.

William, "Kraliyet Ailesi ırkçı bir aile mi?" sorusuna, "Irkçı bir aile değiliz" yanıtını verdi.

Cambridge Dükü'nün "Röportajın ardından kardeşiniz Harry'yle konuştunuz mu?" sorusuna yanıtı ise "Hayır. Henüz konuşmadık ama konuşacağım" oldu.

Sussex Düşesi Meghan Markle röportajda, adını açıklamadığı bir Kraliyet Ailesi üyesinin kendisine, oğulları Archie'nin derisinin "ne kadar koyu" olacağını sorduğunu söyledi.

Prens Harry daha sonra, bu soruyu soranın, Kraliçe 2. Elizabeth ya da Edinburgh Dükü eşi Philip olmadığını belirtti.

Buckingham Sarayı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Kraliyet Ailesi'nin bir üyesinin Harry ve Meghan'ın bebeklerinin derisinin rengini sorgulamasının "kaygı verici" olduğu vurgulanmıştı.

Yazılı açıklamada, konunun aile arasında "özel olarak ele alınacağı" belirtilmiş, "Hatırlananlar farklı olabilir" denilmişti.

Açıklamada ayrıca Harry ve Meghan'ın daima "Kraliyet Ailesi'nin çok sevilen üyeleri" olacakları kaydedilmişti.

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