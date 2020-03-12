AA

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nda anıldı



İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nda kutlandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) düzenlenen

"İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı"nda, saygı duruşunda bulunulması ve mehter takımı eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı konuşmada, Mehmet Akif'in "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın." sözlerini hatırlatarak, "Olurda bu millet İstiklal Marşı yazmak durumunda kalırsa, Cenabıhak, nice Akifler bu millete nasip etsin." dedi.

Türk milletinin en zor zamanlarda Akif'ini, kahramanını, şehidini ve gazisini her zaman çıkardığını dile getiren Şahin, gençlerin Mehmet Akif'in mücadelesini anlamasının ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Akif için "İyi bir şairdi ama ondan önce çok büyük bir dava adamıydı." ifadesini kullanan Şahin, İstiklal Şairi'nin, büyük sosyal ve ekonomik dönüşümün yaşandığı bir dönemi gözlemlemesinin duygularını, ideallerini ve şiirini beslediğini anlattı.

- "Şahsiyet abidesi"

TYB Başkanı Musa Kazım Arıcan da Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin en büyük değerleri arasında bulunduğunu, eserlerinden çok hayatının "bir şahsiyet abidesi" örneği olduğunu söyledi.

Arcan, "Yazdığı İstiklal Marşı bir milli mutabakat metnidir. Bu sadece bir marş değil, herhangi bir şiir değil, imanın, İslam'ın, kahramanlığın, istiklal ve istikbalin şiiridir, marşıdır aynı zamanda." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon ise ülkeye tasallut eden sömürgecilere karşı verilen milli mücadelenin, İstiklal Marşı'nda ruhunu bularak, dizelerle "tarihi bir kayda" dönüştüğünü ifade etti.

Argon, özellikle gençlerin bu milli şuur idrak ve bilincinde olmasının geleceğe daha güçlü bakılmasına imkan vereceğini ifade ederek, "Dedem için 'O inanmış adamdı.' derlerdi. İnandılar, başardılar. Bize bu güzel toprakları emanet ettiler. Şimdi yine inanıp yine başaracağız. Yarınlara güçlü bir ülke bırakacağız." şeklinde konuştu.

Etkinlik, Altındağ Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Yavaş'ın İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okumasıyla son buldu.

Daha sonra protokol üyeleri, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ni gezdi.

Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilçe belediye başkanları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililer katıldı.

,Seher Nur Canpolat