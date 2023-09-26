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        Haberler Spor Voleybol Mehmet Akif Üstündağ: 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın ev sahibi Türkiye - Voleybol Haberleri

        Mehmet Akif Üstündağ: 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın ev sahibi Türkiye

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:11
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        EuroVolley 2026'nın ev sahibi Türkiye!
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        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TRT SPOR'a konuk oldu.

        Filenin Sultanları'nın zirveyi bırakmayacağına vurgu yapan Üstündağ, 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını müjdeledi.

        Mehmet Akif Üstündağ, "Müjdeyi vereyim. 2026 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği bizde. Ortak bir ev sahipliği olacak ancak final aşamaları da bizde. 2027 için de görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

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