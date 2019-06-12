Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Takımı'nın CEV 2019 Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında Belçika'yı 3-1 mağlup ederek namağlup grup lideri olarak Dörtlü Final'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üstündağ, maçın ardından yaptığı açıklamada, grupta 5 maçlarını da kazandıklarını belirterek, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Anadolu'da voleybol şenliği yaşıyoruz. Sivas'ta, Malatya ve Trabzon'da muhteşem seyirci desteği vardı. Trabzon, gerçekten şu galibiyette önemli rol oynadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gruptan çıktıklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Üstündağ, "Dörtlü Final grubuna kaldık. Artık dört takım arasında Dörtlü Final oynayacağız. Orada şampiyon olmak istiyoruz. İyi bir jenerasyon var, iyi mücadele ettiler. Hatasız oynamaya gayret ettiler. Oyuncuları kutluyorum, namağlup gidiyoruz. Biraz onun stresi vardı ama onu da sahaya yansıtmadılar, çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

ÖZBEY: FİNALİ OYNAYACAĞIZ, BAŞKA ŞANSIMIZ YOK

A Milli Erkek Takımı Antrenörü Nedim Özbey ise şu anda bu ligde 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan tek takım olduklarını belirtti.

Özbey, gruptaki maçlarda sadece iki set verdiklerine dikkati çekerek, "Onun karşılığında da Dörtlü Final'e kaldık. Daha bir maç olmasına karşın kaldık. Dörtlü Final için Letonya'ya oradan da Estonya'ya geçeceğiz. Estonya'daki amacımız birinci rakibimizi geçip finale kalmak. Bana göre ilk oynayacağımız maç çok önemli. Elediğiniz zaman finale kalıyorsunuz. O finali oynayacağız, başka şansımız yok." diye konuştu.

"Biz şampiyon olmak istiyoruz." diyen Özbey, "Genç ve ileriye yönelik bir kadroyla çıkıyoruz. Çok istekliler. Formalarını çok seviyorlar. Anadolu bizi bağrına bastı. Sivas'ta da aynı, Malatya'da da aynı. Biraz önce burada da rahmetli Kazım Koyuncu şarkısı çaldı, içimden oynamak geldi. O kadar duygulandım. Trabzon halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.