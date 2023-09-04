Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol Mehmet Akif Üstündağ: Sırada kaldı Olimpiyat - Voleybol Haberleri

        Mehmet Akif Üstündağ: Sırada kaldı Olimpiyat

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa Şampiyonluğu sonrasında konuştu. Üstündağ, "Sırada kaldı Olimpiyat. İnşallah orada da kürsüde yer alacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 00:05 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmet Akif Üstündağ: Sırada kaldı Olimpiyat!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanlarının Avrupa Şampiyonluğu sonrasında konuştu.

        İşte Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları:

        "Dünya 1 numarası, Avrupa'nın şampiyonu. Sırada kaldı Olimpiyat. İnşallah orada da kürsüde yer alacağız, İstiklal Marşımızı her yerde söyleteceğiz, bayrağımızı dalgalandıracağız. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkürler. Bu muhteşem seyirciye özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız maç öncesi aradı, 'Şampiyonluk istiyorum' dedi. Maç sonrası aradı. Türkiye hak etti. Tadını çıkaralım, mutlu olalım, bir olalım, beraber olalım. Ülkemiz için her cephede savaşalım."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        41 kere maşallah!
        41 kere maşallah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Fenerbahçe, Osayi ile güldü!
        Fenerbahçe, Osayi ile güldü!
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Kartal evinde kanatlandı!
        Kartal evinde kanatlandı!
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti