Mehmet Ali Erbil: Eşime sarılırdım, sonra gider aldatırdım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Ali Erbil: Eşime sarılırdım, sonra gider aldatırdım

Bugüne dek birçok kere evlenen Mehmet Ali Erbil, özel hayatı hakkında itiraflarda bulundu. Erbil bir eşi için: “Bir eşime çok aşıktım. Gece rüyamda ayrıldığımızı görürdüm, ağlayarak uyanırdım, sarılırdım. Öğleden sonra gider aldatırdım" dedi.

ABONE OL
  • Mehmet Ali Erbil: Eşime sarılırdım, sonra gider aldatırdım

     Son zamanlarda, arka arkaya gündemlerle magazin sayfalarında çokça yer alan Mehmet Ali Erbil, spiker Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Erbil'in verdiği cevaplar ise çok konuşuldu.
  • Mehmet Ali Erbil: Eşime sarılırdım, sonra gider aldatırdım

    BİR EŞİME ÇOK AŞIKTIM, ÖĞLEDEN SONRA GİDER ALDATIRDIM

    İsmini vermediği bir eşi hakkında konuşan Erbil, uzun süre gündemden düşmeyecek bir açıklama yaptı;

    “Bir eşime çok aşıktım. Gece rüyamda ayrıldığımızı görürdüm, ağlayarak uyanırdım, sarılırdım. Öğleden sonra gider aldatırdım." 
  • Mehmet Ali Erbil: Eşime sarılırdım, sonra gider aldatırdım

    SON EŞİMLE DE ALDATMA YÜZÜNDEN BOŞANDIK

     Erbil, son evliliğini Tuğba Coşkun ile yapmıştı. Şovmen, bu evliliğinin de aldatmadan dolayı bittiğini söyledi.

    "Anne baba sevgisi hiç görmedim gibi bir şey. Bu yedekleme dürtüsü bence. Kendi kendime çözdüm bunu. Sedef'le evliyken son eşime aşık oldum. Ona çok haksızlık ettim. Başıma ne geldiyse onun yüzünden. Melek yüzünden. Öyle bir karakteri yok. Şimdi evli, o yüzden konuşmak istemiyorum. Ona çok haksızlık ettim. Son eşimle de aynı şeyler başıma geldi. Onunla da aldatma yüzünden boşandık."
  • Mehmet Ali Erbil: Eşime sarılırdım, sonra gider aldatırdım

    HEP ÇOK EŞLİYDİM

    Bugüne dek 4 kez evlenen ünlü şovmen, her zaman çok eşli bir hayat sürdürdüğünü belirtti.

    "İlk eşime çok aşık oldum, 20'li yaşlardaydım ve iç güveysi gittim. Nişanlıydık; rahmetli babası hakimdi, ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk. Çok aşıktım, o da benimle bir oyuncak gibi oynardı. Hep çok eşliydim. Evliliklerimde hatalar yaptım."
  • Mehmet Ali Erbil: Eşime sarılırdım, sonra gider aldatırdım

    ERŞAN KUNERİ'Yİ KENDİ ÇOCUĞUM İZLESİN İSTEMEM

    "Tamamen küfürlü, bunun üzerine kurulu bir film. Erkek halimle seyredemedim. Cem Yılmaz da akıllı bir çocuk. Belki yeni bir kulvar yeni bir yol bulmak istediler. Belki Amerikan filmlerinden yola çıktılar. Türk sinemasında böyle bir örneği yok. Ben de eleştirdim bir sanatçı olarak. Konservatuvar mezunuyum. RTÜK var sonuçta. Özel televizyonlarda reklamlarda bile konuşanlar için özel denetim yapılırdı. Türkçe ve diksiyon düzgün olacaktı. Benim hiç ekranda küfür ettiğim yoktur, bunu kimse söyleyemez. Filmlerimde de böyle bir argo yok. Ben kendi çocuğumun da izlemesini istemem"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.