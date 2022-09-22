Mehmet Ali Erbil: Eşime sarılırdım, sonra gider aldatırdım

ERŞAN KUNERİ'Yİ KENDİ ÇOCUĞUM İZLESİN İSTEMEM

"Tamamen küfürlü, bunun üzerine kurulu bir film. Erkek halimle seyredemedim. Cem Yılmaz da akıllı bir çocuk. Belki yeni bir kulvar yeni bir yol bulmak istediler. Belki Amerikan filmlerinden yola çıktılar. Türk sinemasında böyle bir örneği yok. Ben de eleştirdim bir sanatçı olarak. Konservatuvar mezunuyum. RTÜK var sonuçta. Özel televizyonlarda reklamlarda bile konuşanlar için özel denetim yapılırdı. Türkçe ve diksiyon düzgün olacaktı. Benim hiç ekranda küfür ettiğim yoktur, bunu kimse söyleyemez. Filmlerimde de böyle bir argo yok. Ben kendi çocuğumun da izlemesini istemem"