Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan pozlar! Binlerce yorum geldi: 'Babasının kızı...'

Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya fenomeni kızı Yasmin Erbil, paylaşımları ile sık sık magazin gündemine girmeyi başarıyor. Son gönderileri ile binlerce beğeni ve yorum alan Erbil, sosyal medya hesabını hiç boş bırakmıyor.

ABONE OL
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan pozlar! Binlerce yorum geldi: 'Babasının kızı...'

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babasına karşı göndermeli bir paylaşım yapmış ve gündem olmuştu. Erbil, bu kez cesur pozları ile konuşuldu.
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan pozlar! Binlerce yorum geldi: 'Babasının kızı...'

    Sosyal medya hesabında 322 bin takipçiye sahip olan Yasmin Erbil, babası hakkında yaptığı eleştirel gönderi ile magazin gündemine oturmuştu.
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan pozlar! Binlerce yorum geldi: 'Babasının kızı...'

    İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyada gündem olan bazı pozları...
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan pozlar! Binlerce yorum geldi: 'Babasının kızı...'

    2 Aralık 1995 doğumlu olan Yasmin Erbil,  Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nden mezundur.
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan pozlar! Binlerce yorum geldi: 'Babasının kızı...'

    Yasmin Erbil'in Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil’in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan pozlar! Binlerce yorum geldi: 'Babasının kızı...'

    Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bikinili fotoğrafları ile sık sık gündem oluyor.
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan pozlar! Binlerce yorum geldi: 'Babasının kızı...'

    Yasmin Erbil'in sırtı açık dekolteli pozuna kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.