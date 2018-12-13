Caner Aktan'ın haberine göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 Ekim'de Turgut Reis İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, üzerine okulun raylı demir kapısı düşmesi sonucu ağır yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı.

6 KİŞİ KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi raporunda kapının devrilmesini önlemek için gerekli metal elemanın olmadığı ve kapının bu nedenle devrildiği belirtildi. Ayrıca kapının projeye uygun olarak yapılmadığının da altı çizildi. "Taksirle ölüme sebep olmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada okul müdürü U.T., nöbetçi öğretmen T.A., inşaat teknikeri T.T., elektrik mühendisleri A.C. ve M.D. ile müteahhit H.E. kusurlu bulundu.

MÜTEAHHİT KAPIYI TAŞERONA YAPTIRMIŞ

Okulun raylı demir kapısını müteahhit H.E.'nin yapması gerektiği ancak işi daha ucuza yaptırmak için taşeron firmayla anlaştığı da raporda yer aldı. Kapının eksik imal edildiği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne uymadığı belirtildi.

"RAPORU YETERLİ BULMUYORUZ"

Habertürk'e konuşan İşler ailesinin avukatlarından Şehmus Keleş, hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz edeceklerini ifade ederek, "Okul müdürü ve nöbetçi öğretmen ile ilgili bir kusur tespitine gidildiği halde müdür yardımcısı ve o gün çocuğun bahçede oynamasına sebebiyet veren sınıf öğretmeniyle ilgili herhangi bir kusur tespiti yapılmadı. Bu noktada bilirkişi raporunu yeterli bulmuyoruz. Rapora itiraz edeceğiz" dedi.

"SORUŞTURMA BİR AN ÖNCE SONLANDIRILMALI"

Ailenin avukatlarından Hüseyin Keleş ise "Bilirkişi raporu sunulmuş ve kusur oranları belirlenmiştir. Maalesef eksik bir bilirkişi raporu söz konusudur. Biz bu bilirkişi raporunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün itirazlarımızı dile getireceğiz. İtirazlarımız doğrultusunda tekrardan daha kapsamlı aileyi ve toplum vicdanını rahatlatacak bir raporun gelmesini umut ediyoruz. Daha sonra bu soruşturmanın bir an önce sonlandırılarak iddianamenin hazırlanmasını, mahkemece sürecinin başlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ"

Sorumluların gereken cezayı alması gerektiğini belirten acılı baba Selahattin İşler de "Çok büyük ihmaller var. Zaten bilirkişi raporu da çıktı. 6 kişi kusurlu bulundu. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz. Sorumlular cezasını çeksin. Ne bekleniyor? Kusurlular bulundu. Gereken yapılsın. Biz Türk adaletine güveniyoruz. Bir an önce görevden alma ve yargılama yapılsın" ifadelerini kullandı.

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