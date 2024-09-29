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        Haberler Magazin Mehmet Aslantuğ; "Aramızda bir sorun yok" - Magazin haberleri

        Mehmet Aslantuğ; "Aramızda bir sorun yok"

        Mehmet Aslantuğ, Levent Özdilek ile aralarında bir sorun olmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:45
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        Adana'da düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde Mehmet Aslantuğ ile Levent Özdilek arasında 'yaşananlar' festivalin gündemine oturdu.

        İki gün önceki 'Onur Ödülleri' töreninde selamlaşma sırasında Mehmet Aslantuğ'un Levent Özdilek'e doğru uzattığı kolları boşlukta kaldı. Bu durum, iki oyuncu arasında bir gerginlik olduğu izlenimi oluşturdu.

        İkili, tüm ilgileri üzerine toplarken gerginliğin sebebinin ne olduğu tartışma konusu oldu. Levent Özdilek ile Mehmet Aslantuğ arasındaki 'mesafe' büyük merak uyandırdı.

        Mehmet Aslantuğ, iki gün sonra bir açıklamada bulunarak Levent Özdilek ile aralarında bir sorun olmadığını belirtti; "Biz böyle haberlere takılmıyoruz kardeşimle. Karambol bir an, olmayan içerikle paylaşılmış. Sıkıntı yok. Gazeteciler, işlerini yapmış ama mevzu yok. Kusura bakmayın. Yolumuz hep sevgi."

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        #Mehmet Aslantuğ
        #Levent Özdilek
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