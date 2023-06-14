Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor' iddiasına Arzum Onan'dan yorum

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliği sona eren Mehmet Aslantuğ'un, iş kadını Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialara Aslantuğ ve Akpınar tepki gösterirken, Arzum Onan'dan konuyla ilgili açıklama geldi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 'Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor' iddiasına Arzum Onan'dan yorum

    Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 30 Mayıs'ta Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında duruşmaya el ele gitmişti.

    Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, gazetecilerin "Boşanma davanıza el ele geldiniz" ifadelerini kullanması üzerine "Arkadaşlar çok hassas bir konu" yorumunda bulunmuşlardı.

     
  • 'Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor' iddiasına Arzum Onan'dan yorum

    Çiftin 27 yıllık evlilikleri, 10 dakika süren davayla sona ermişti. 
  • 'Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor' iddiasına Arzum Onan'dan yorum

    Daha sonrasında Mehmet Aslantuğ'un iş kadını Gözde Akpınar ile yakınlaştığı iddia edildi.
  • 'Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor' iddiasına Arzum Onan'dan yorum

    Ünlü oyuncunun boşanmasından günler sonra adının aşk dedikodularına karışması büyük yankı uyandırdı. Gözde Akpınar, iddia edildiği gibi Mehmet Aslantuğ ile birlikte olup olmadığına ilişkin açıklama yaptı.
  • 'Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor' iddiasına Arzum Onan'dan yorum

    "TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

    Gözde Akpınar, Mehmet Aslantuğ ile birlikte olmadığını belirterek iddia sahibi kişiye tazminat davası açacağını dile getirdi; "Pazartesi ne yapacaksın deseler, tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken, başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse kalın sağlıcakla" sözleriyle çıkan iddiaları sert bir dille yalanladı.
  • 'Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor' iddiasına Arzum Onan'dan yorum

    MEHMET ASLANTUĞ: HANIMEFENDİYİ TANIMIYORUM

    Gözde Akpınar'ın ardından Mehmet Aslantuğ da açıklama yaptı. Gözde Akpınar'ı tanımadığını söyleyen Aslantuğ şu ifadeleri kullandı: Hiç tanımadığım bir hanımefendinin; neredeyse bahsi edilen parası / mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş, haber olmuş!
  • 'Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor' iddiasına Arzum Onan'dan yorum

    Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere...

    Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!

    Oysa daha dün “Siyaset değil, haysiyet mücadelesi” diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım.

    “Haysiyetsizlik”, “şeref” in taammüden katilidir!

    Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor.
  • 'Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor' iddiasına Arzum Onan'dan yorum

    "HER ZAMAN YANINDAYIM"

    Bir ödül törenine katılan Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile boşanma davabına mahkemeye el ele gitmesi hakkında "Tabii ki öyle olacaktı. Burası ne yeri ne zamanı" şeklinde yorum yaptı.  Onan, eski eşinin yeni bir ilişkiye başladığı yönündeki iddialar için ise "Bazı iddialar var, evet ama sosyal medya üzerinden yaşayan insanları bile öldürüyorlar bazen. İnanmayın" dedi.

    Arzum Onan ayrıca Mehmet Aslantuğ’un yaptığı açıklamanın altına, “Her zaman yanındayım. Açıklama yapmaya ihtiyacın yok” yorumunu yazdı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.