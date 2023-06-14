Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere...



Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!



Oysa daha dün “Siyaset değil, haysiyet mücadelesi” diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım.



“Haysiyetsizlik”, “şeref” in taammüden katilidir!



Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor.