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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Mehmet Aurelio: 3 puan aldığımız için mutluyuz - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Mehmet Aurelio: 3 puan aldığımız için mutluyuz

        Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 19:01 Güncelleme: 15.12.2024 - 19:01
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        "3 puan aldığımız için mutluyuz"
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 2-0 yenen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de zor bir maç olduğunu belirtti.

        Ev sahibi olmaları nedeniyle kazanmayı daha fazla isteyen taraf olduklarını vurgulayan Aurelio, "Hafta boyunca iyi çalıştık. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

        Aurelio, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini ve teknik direktör Alex yönetiminde yaptıkları çalışmaların meyve vermeye başladığını kaydetti.

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