Mehmet Aurelio’nun annesi hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Antalyaspor yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio’nun annesi Lucia Brito Dos Prazares dün Çekmeköy’de bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Anne Lucia Brito Dos Prazares‘in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. A

nnesinin cenazesini almak için gelen Mehmet Aurelio soruları cevapsız bırakırken sosyal medya hesabından annesi için duygusal mesaj paylaştığı görüldü.

Aurelio mesajında “Öğretmen, savaşçı, kazanan, cesur, güzel, zeki, çalışkan ve en iyi anne. Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın. Kalp krizi geçirdi, tepki gösterdi, bize geri döndü ama maalesef direnmedi. Dersler ve hayat dersleri için teşekkür ederim. Bugün, bana yaşattığın anılar ve harika anlar. Sonsuza kadar Lucia. Seni sonsuza kadar seviyorum” ifadelerini kullandı.