Mehmet Ayan'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e davet

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya gelirken maç kadar mücadele sonrasında yaşananlar da Türkiye gündemine oturdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek müsabaka sonrasında Ali Koç'a çağrı yaparken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "İstediği kanalda TV yayınına çıkalım" diyerek yanıt verdi.

Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan da bu tartışmaya Habertürk TV'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Kamuoyuna duyuru... @Fenerbahce başkanı Sayın Ali Koç, @GalatasaraySK başkanı Sayın Dursun Özbek'i televizyonda tartışmaya davet etti. Biz @HaberturkTV olarak bu tartışmaya ev sahipliği yapmaya talibiz. — Mehmet Ayan (@mehmetayan75) May 20, 2024

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

"Ben geldim. Ali Koç yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel buradayım, şu kadar delikanlılığın varsa gel. Buradayım."