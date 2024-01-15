Mehmet Ayan yazdı: Genç Mertens
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indirirken, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki performansını değerlendirdi.
Olası puan kaybının psikolojik olarak geriye düşüreceği çok belli olan G.Saray, maçı ilk yarıdan bitirmek istedi. Yapabilirdi de. Çok gittili geldili olan, orta sahaların daha ilk 10-15 dakikada çok kırılgan olacağının belli olduğu bir mücadele izledik.
Kadim futbol adamları için kötü, biz faniler için eğlenceli bir 45+4 izledik. Nelsson golünün dışında G.Saray 12’de Tete, 17’de Mertens, 39’da Halil, 45+5’te Mertens ile gole yaklaştı.
Nelsson’un golü ile tam 1-0 önde girilecek bir ilk yarı sonu varken gelen penaltı tedirginliğe sebep olduysa da Bahoken’in topu Muslera’ya nişanlaması neticesinde ilk yarı skoru belli oldu.
İkinci yarıda yine düşük vites ve orta sahaya hakim olamayan G.Saray 58’de Torreira’nın asistiyle beraberliğe düştü! Ayakta kalan Mertens ile direndi ve onun penaltı golüyle maçı lehine çevirdi.
Hakemin iki penaltı kararı doğruydu; G.Saray’ın sayılmayan golünde faul şiddeti beni tatmin etmedi. Gol verilebilirdi.
Sarı-kırmızılılar zorlansa da kazandı ama oyunun galibi olduğunu söylemek güç. Bir kişi müstesna, bir kişi azade, bir kişi bigane… MERTENS…