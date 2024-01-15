Mehmet Ayan yazdı: Genç Mertens

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Olası puan kaybının psikolojik olarak geriye düşüreceği çok belli olan G.Saray, maçı ilk yarıdan bitirmek istedi. Yapabilirdi de. Çok gittili geldili olan, orta sahaların daha ilk 10-15 dakikada çok kırılgan olacağının belli olduğu bir mücadele izledik.