Mehmet Ayan yazdı: "Ligin kıymetini bilmek"

Etkin ve yetkin yöneticileri tıpkı teknik direktörlerinin tanımında olduğu gibi 11 yaşında bir dev olarak adlandırıyorlar Başakşehir'i. Rakamlara baktım, Avrupa kupaları için epeyi tatminkar. 2014 yazından bu yana 57. maçına bu gece çıktılar.

Bu galibiyet dahil 22 galibiyet 13 beraberlik ve 21 yenilgi almışlar. 82 gol atıp 76 gol yemişler. Çağdaş Atan ilk maçtaki 0-0'ı tarif ederken uzun yolculuk ve hava koşullarından dert yandı dün. Resmi çektiklerini, bunu oyuncularına iyi anlattıklarını, endişe duymadıklarını belirtti.

Maç da benzer halde geçti. 3. devre de 0-0 biterken, statta ve ekran başında turun geleceğine inanmayan yok gibiydi. Plan tıkır-tıkır işliyor, yedek kulübesine bakınca da umutlar artıyordu.

REKLAM Gerek Başakşehir, gerek lig deneyimi üst düzeyde oyuncularla geldi iki gol de... Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner birincide, Figueredo, Lima ve Kemen de ikinci golde hünerlerini gösterdiler. Geniş kadrosuyla bu turu geçmekte çok da zorlanmayan İstanbul temsilcisi, ekonomik olarak da nefes aldı. Yine dünkü resmi basın toplantısında satır arası mesajlar veren Teknik Direktör Çağdaş Atan "finansal durum, potansiyelli oyuncuları Avrupa'ya sunabilmek" türü parasal gerekçelerin altını çizdi. Son derece de gerçekçiydi. Köyferans ligi olarak aşağılanan UEFA Avrupa Konferans Ligi sadece pazar açısından değil, oyuncuların Avrupa deneyimi kazanması ve doğal olarak gelişmesi açısından da sportif kıymeti olan bir alan.