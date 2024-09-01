Mehmet Ayan yazdı: Pansuman

Son bir not. Bunu kendi tarihime düşmeliyim! Kimsenin olmasa bile kendi tarihime... G.Saray Spor Kulübü yönetim kurulu, sadece gole sevindiği için rakip oyuncuya tekme atan kaptanına herhangi bir ceza verecek mi? Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre elverişli bir UEFA AVRUPA LİGİ grubuna rağmen olası başarısızlığın faturasını yine ödemeyecek mi MUSLERA... Alacağı ceza nedeniyle G.Saray'ın uğrayacağı zarar ziyan kendisinin acaba umurunda olacak mı?