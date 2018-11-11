Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda koşanlar arasında yer alan Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maratondan ziyade halk koşusuna çok daha büyük ilgi gösterildiğini belirten Baykan, “Resmi maratonun yanı sıra belki de ondan daha önemli olan halk koşusu var. Çeşitli temalarla halkımızın bu maratona katılması çok önemli. Engelli vatandaşlarımız, aileleri, gençlik örgütleri, sosyal sorumluluk projeleri, spor aktivistleri gibi birçok kuruluş bu yürüyüşe katkıda bulunuyor. Şu anda hem köprü üzerinde konuşuyoruz hem de sallanıyoruz. Bu duyguyu yaşamak her şeyin üzerinde. Sabahtan bu yana 7 kez start verildi. İstanbul Maratonu, Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde tam anlamıyla ülke ve dünya gündemine oturdu. Bu maratonu izleyip başka ülkelerde uygulamaya geçirmeye çalışanlar var. Şu anda Asya ve Avrupa Kıtası’nın tam ortasındayız. Bundan sonraki yıllarda da biz de görevlerimizde olalım olmayalım hep burada olacağız” dedi. Parkur rekorunun kırılmasıyla ilgili de konuşan Baykan, “Rekorlar kırılmak için vardır. Şampiyonu geçeceksin ki şampiyon olacaksın derler. Rekorların stabil kalması, maratona olan ilgiyi artırıp daha önemli sporcuları buraya çekiyor” açıklamasını yaptı.

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