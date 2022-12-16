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Mehmet Büyükekşi: "Cüneyt Çakır’a haksızlık yapıldığı düşüncesindeyim"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır’a haksızlık yapıldığını söyleyerek, “Aslında bir mesajı da jübile yaparak UEFA’ya verdik. Dedik ki; ‘Biz hakemimizi kesinlikle aşağıda görmüyoruz. Bizim için son derece kıymetli. Siz de kıymetini bilin’” ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Brand & Sport Summit’te hakem camiasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılında Almanya’da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nda birçok Türk hakemin görev almasını umduğunu dile getiren Büyükekşi, "Hakemlere, 'Biz nasıl Cüneyt Çakır’a jübile yaptıysak, plaket verdiysek sizlere de vermek istiyoruz. Yeter ki siz de aynı başarıyı gösterin' dedik. İki tane yeni FIFA hakemi atadık, burada da başarılı olun. Niye Dünya Kupası’nda hakemimiz olmasın?" şeklinde konuştu.


"Bir mesajı da jübile yaparak UEFA’ya verdik"


Cüneyt Çakır’a haksızlık yapıldığı düşüncesinde olduğunu da aktaran Başkan Büyükekşi, "Onun için aslında bir mesajı da jübile yaparak UEFA’ya verdik. Dedik ki, 'Biz hakemimizi kesinlikle aşağıda görmüyoruz. Bizim için son derece kıymetli. Siz de kıymetini bilin'. Bu işin kişiselleşmemesi lazım. Cüneyt hocamıza da aynı şeyi söyledim. Biz Cüneyt Çakır olduğu için bu jübileyi yapmadık. İsmi başka bir şey olsaydı, aynı başarıları gösterseydi yine yapardık. Bu diğer hakemlerimize de bir mesaj" diye konuştu.

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