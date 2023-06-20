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Mehmet Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Mehmet Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili konunştu.

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Riga'ya giderken 2 maçtan sonra karar vereceğiz deddim. 2 maç güzel geçti. Letonya maçında öldük öldük dirildik ama bugün güzel performans gösterdik." dedi.

"Stefan Kuntz Eylül'de bizimle mi?" sorusuna Büyükekşi, Perşembe günü genel kurulumuz var, bayramı geçelim ondan sonra kararı alacağız. Şu anda galibiyetin tadını yaşayalım. Hocamıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde cevap verdi.

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