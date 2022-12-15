TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Medipol Başakşehir'i ziyaret etti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ev sahipliği yaptığı ziyarette Başkan Büyükekşi, turuncu-lacivertli kulübün Fatih Terim Futbol Kompleksi tesislerini gezerek incelemelerde bulundu.



TFF Yönetim Kurulu Üyeleri'nden İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen, Stratejik ve Kurumsal İletişim Sorumlusu İdil Karademirlidağ Suher, 1. Lig Kulüpleri Sorumlusu Talat Papatya ve 2. ve 3. Lig Kulüpleri Sorumlusu Volkan Can'ın da yer aldığı ziyarette Büyükekşi, altyapı akademisi için mevcut 6 adet sahası bulunan ve tesislerini akademi odaklı genişletmeyi sürdüren Medipol Başakşehir'in altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Mehmet Büyükekşi: "Başakşehir kulübümüz gurur verici, takdir edilmesi gereken bir altyapı çalışması yapmış"



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamında Süper Lig kulüplerine ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, "Son olarak salı günü Antalyaspor kulübümüzü ziyaret ettik. Bugün de Medipol Başakşehir kulübümüzün tesislerini gezdik. Gerçekten gurur verici, takdir edilmesi gereken bir altyapı çalışması yapmışlar. 250 dönüm üzerinde çok güzel bir tesis inşa edilmiş. Sadece altyapıya ait 6 adet saha ve kapalı spor salonu var. Şu an altyapı futbolcularının kalacağı yerlerin inşaatı devam ediyor. 2023-2024 sezonuna yetişecek güzel bir tesis inşa ediyorlar. Hem misafirperverliği hem de bu güzel tesisleri yaptığı için başkana çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer kulüplerimiz de benzer şekilde aynı güzellikte tesisleri yaparlar" dedi.

Göksel Gümüşdağ: "Bir TFF başkanının akademiye bu kadar yoğunlaşması bizim hasret duyduğumuz bir şey"



Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, "Bir futbol federasyonu başkanının akademiye bu kadar yoğunlaşması bizim hasret duyduğumuz bir şey. Çünkü Türk futbolunun gelişimi ancak ve ancak üreterek gerçekleşebilir. Medipol Başakşehir Kulübü olarak biz sadece yarışmacı olamayız. Hem üretmek hem yarışmak zorundayız. Çünkü sadece yarışırsak, üretemez isek kalıcı olamayız. Kazandığımız başarıların kalıcı olması için ben her zaman altyapının ve akademinin en önemli önceliğimiz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu duyarlığından dolayı Federasyon Başkanım Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Gümüşdağ, Büyükekşi'ye forma hediye etti



Öte yandan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye adının yazılı olduğu 27 numaralı Başakşehir forması hediye etti.



Daha önce Trabzonspor, Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray ve FTA Antalyaspor kulüplerini ziyaret eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamındaki incelemelerine Süper Lig'in diğer kulüplerine yapacağı ziyaretlerle devam edecek.