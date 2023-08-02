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        Haberler Futbol Mehmet Büyükekşi'den Mustafa Artuç'un ailesine taziye ziyareti - Futbol Haberleri

        Mehmet Büyükekşi'den Mustafa Artuç'un ailesine taziye ziyareti

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, vefat eden Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 15:48
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        Büyükekşi'den taziye ziyareti
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        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiği Mustafa Artuç'un ülkemizin yetiştirdiği en değerli hukukçulardan birisi olduğunu dile getiren Başkan Mehmet Büyükekşi, merhumun ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, merhum Mustafa Artuç'un ailesine A Milli Takım forması takdim etti.

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