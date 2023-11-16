Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması "Geri dönüşü olmayan yoldayız"

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"100. yıl coşkusunu iki takımımızı yurtdışında oynatarak da taçlandırdık. TFF olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Galatasaray ve Fenerbahçe hocalarının haberi var. Haberleri olmasına rağmen tek endişeleri iki maçı da kaybetme riskleri. Bir teknik direktör bir maçı kazanıp diğerini kaybederse fazla sorun olmaz. Ancak iki maçı da kaybeden teknik direktör için sorun olabilir. Bu anlamda Bu anlamda kulüplerin endişesi var."