Mehmet Büyükekşi: En büyük Türkiye

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Çok sevinçliyiz, heyecanlıyız ve mutluyuz. 72 yıl sonra gelen bir galibiyet. Gurur verici ve ilklerin gecesi. 72 yıl önce bu stadyumda Almanya'yı yenmişiz, en son 2005'te yenmişiz. İlk gollerini atan Ferdi, Kenan ve Yusuf Sarı. Gerçekten gurur verici. Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor" dedi.

Mehmet Büyükekşi, "Bu galibiyet, takıma güveni getirdi. 3 gün sonra Galler'de bir maçımız var. Bu maçta tarihinde ilk olarak liderlik için gideceğiz. 1 puan aldığımızda lider olarak tamamlayacağız. İnşallah o maçta da galip gelerek tamamlarız. Bu tür önemli maçlar, 2024 Almanya'da olacak, ev sahibi takımı hazırlık maçı da olsa kazanmış olduk. O yüzden öz güven açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Göreve geldiğimizden beri, Almanya'da turnuvaya katılmak bir şey ifade etmez, gruptan çıkmak ve daha ileri hedeflere gitmek lazım demiştik. İnşallah güzel maçlar çıkarırız burada. Taraftarlarımız alınları açık, dik bir şekilde stadyumu terk ediyorlar. 72 bin seyirci vardı. 50 binden fazlası Türk. Hepsi büyük bir sevinç yaşadı. Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Hepimizi derinden yaralıyor. Biz de bu galibiyeti, sayın Cumhurbaşkanımıza Filistin konusundaki haklı davamızda desteklerken hediye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Büyükekşi son olarak, "En büyük Türkiye! Türkiye en güzel şeylere layık!" dedi.