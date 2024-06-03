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        Haberler Spor Futbol Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'e gidecek hakemlerle buluştu - Futbol Haberleri

        Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'e gidecek hakemlerle buluştu

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev yapacak Türk hakemlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 22:07 Güncelleme: 03.06.2024 - 22:07
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        Büyükekşi, hakemlerle buluştu!
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        2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) düdük çalacak olan Türk hakemleri ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi bir araya geldi.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'te düdük çalacak Türk hakem ekibi, TFF Başkanı Büyükekşi'yi ziyaret etti.

        Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu da yer aldı.

        Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile FIFA kokartlı Video Yardımcı Hakem (VAR) Alper Ulusoy'a, A Milli Takım forması hediye ederek EURO 2024'te başarılar diledi.

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