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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mehmet Büyükekşi: Gelir anlamında son 3 yılın en büyük artışını sağladık - Futbol Haberleri

        Mehmet Büyükekşi: Gelir anlamında son 3 yılın en büyük artışını sağladık

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekiminde açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:55 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:55
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        "Gelirde son 3 yılın en büyük artışını sağladık"
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekiminde yaptığı konuşmada "Fikstür çekiminin tüm takımlara şans getirmesini ve 2024-2025 sezonunun ülke futboluna hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        TFF Başkanı Büyükekşi, kura çekimi töreninde yaptığı konuşmada, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 8 takım arasına kalarak Türk futbolunun 16 yıldan beri özlemiş olduğu uluslararası seviyede en büyük gelişimini tüm dünyaya ispat etmiş olduğunu ifade etti.

        Süper Lig ve 1. Lig'de gelecek 3 sezonu kapsayan yayın haklarını mevcut yayıncı beIN Media Group ile yapılan anlaşma ile yıllık 84.5 milyon dolardan, 182 milyon dolara taşıdıklarını hatırlatan Büyükekşi, "KDV dahil bu rakam 218 milyon 400 bin dolar. Böylece kulüplerimize gelir anlamında son 3 yılın en büyük artışını sağlamış olduk." dedi.

        Büyükekşi, "TL olan yayın ihalesi rakamının yüzde 50'sini Türk lirası, yüzde 50'sini ise dolar olarak yapmış olduk. Bu da kulüplerimize özellikle yabancı futbolcu transferindeki gelir kaybını önlemek adına çok önemli bir adım oldu. Sağlanan bu anlaşma ile Avrupa’nın 10 büyük liginden biri olan Süper Lig, 6. en yüksek yayın gelirine sahip lig oldu." şeklinde konuştu.

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