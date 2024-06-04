Mehmet Büyükekşi: İtalya karşısında galip gelmek için elimizden geleni yapacağız

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında bu akşam Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda TSİ'de 22.00'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ İLKLERİ BAŞARMAK" İtalya ile önemli bir müsabaka oynanacağını dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Büyükekşi, “Son turnuvanın Avrupa şampiyonu. O yüzden önemli bir maç. Ama hocamız Montella özellikle güçlü takımlarla hazırlık maçı yapmak istedi. Bundan sonra Polonya var, ikisi de Avrupa şampiyonasına katılan takımlar. İtalya'da şöyle de bir özellik var; hocamız İtalyan. Ayrıca bugün maç yapacağımız Bologna'daki stat, Montella'nın ilk olarak milli takım formasını giydiği stat. O da ayrı bir tevafuk oldu. 7 Haziran da Avrupa şampiyonasına teslim edilecek kadronun son verilme tarihi. Hedefimiz ilkleri başarmak. İtalya karşısında da başarılı olup, galip gelmek için elimizden gelen yapacağız ama önceliğimiz maçın sonucundan çok kadroyu belirleyebilmek. Hocamız bu maçın haricinde yarın da Ümit Millilerimiz ile maça çıkmayan kadroyla 30'ar dakikalık iki devreli bir maç yapmak ve 7 Haziran'daki kadroyu ona göre belirlemek istedi. Hocamız 35 kişilik kadroyu 26'ya düşürecek. O yüzden son derece önemli” ifadelerini kullandı.