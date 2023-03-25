Mehmet Büyükekşi: "Şimdi Hırvatistan'ı yenmek istiyoruz"

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi maç değerlendirmesinde, "Her türlü koruma önlemlerini almışlardı. Sayın bakanımız da geldi, Federasyon başkanlarına da misafirperverlikleri için teşekkür ettik. İlk yarıda maalesef iyi oynayamadık, ikinci yarıda galibiyeti almayı başardık. Burada galibiyetle başlamak önemliydi. Bazen iyi oynamadan kazanmak da önemli" sözlerini kullandı.

Hırvatistan maçıyla ilgili ise Büyükekşi, "Bizim önümüzde şimdi Hırvatistan maçı var. O maçı da kazanmak istiyoruz. En güzel sonucu alarak o maçtan çıkmak istiyoruz. 6 Şubat depreminden sonra kazanarak ülkemize armağan edebildiysek ne mutlu" diye konuştu.