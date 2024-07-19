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        Haberler Spor Futbol Mehmet Büyükekşi: Yaptğımız çalışmalar Türk futbol tarihine yazıldı - Futbol Haberleri

        Mehmet Büyükekşi: Yaptğımız çalışmalar Türk futbol tarihine yazıldı

        Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde İbrahim Hacıosmanoğlu'na kaybeden Mehmet Büyükekşi, bir açıklama yaptı. İşte Büyükekşi'nin açıklaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:33
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        Büyükekşi: Unutulmayacak işler yaptık
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        Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu'na kaybeden Mehmet Büyükekşi, bir açıklama yaptı.

        Mehmet Büyükekşi, açıklamasında, "Öyle inanıyorum ki, yaptığımız bu öz verili çalışmalar Türk futbol tarihine yazıldı ve unutulmayacak bir iz bıraktı." ifadelerini kullandı.

        İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamasının tamamı:

        "Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucunda Başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Görev yaptığımız 25 aylık süre zarfında ülke futboluna en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla şahsım ve Yönetim Kurulu üyelerimizle yoğun bir mesai harcadık. Türk Futbol ailesinin birbirinden değerli üyeleriyle son derece yakın bir diyalog ve iş birliği ortamı içerisinde, Milli Takımlarımızı ve kulüplerimizi başarıya taşımak için bu onurlu görevi layığıyla yerine getirmeye gayret ettik. 2024 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takımımızla elde ettiğimiz başarılarla ülke olarak tek yürek olduk. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi Finallerini ülkemize kazandırdığımız gibi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadık. Türk futbolunun geleceğini ortak akılla inşa etmek adına Türk Futbolu 2024-2028 Strateji Planı’nı da tamamladık. Öyle inanıyorum ki, yaptığımız bu öz verili çalışmalar Türk futbol tarihine yazıldı ve unutulmayacak bir iz bıraktı. Görev sürecimiz boyunca Türk futboluna değer katma çabalarımızda desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli Bakanlarımıza, kulüp başkan ve üyelerimize, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerine, Federasyonumuzun kıymetli çalışanlarına ve son olarak Türk Futbol kamuoyuna teşekkürlerimi sunuyorum."

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