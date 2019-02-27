Mehmet Demirkol'dan VAR için olay iddia!

Mehmet Demirkol'un beIN Sports'taki yorumları şöyle: "Beşiktaş’ın ligin 2. haftasında oynadığı maçın 11’i ile derbi maçındaki 11’inden 8 oyuncu farklı."
"Bu oyunculardan da 4’ü takımdan ayrıldı. Sezon sonunda yine her şey değişecek diyorlar. Bunu idare etmek kolay değil."
"Şenol Güneş’in, geçen sezon sonunda 'Beşiktaş ile devam edeceğim' dediği dönemdeki şartlarla bugünkü şartlar arasında dağlar kadar fark var."
"Fenerbahçe derbisinde ilk 25 dakikalık baskı 90 dakika oynanamaz zaten. İkinci yarıdaki ilk 10 dakikada da top Beşiktaş’taydı."
"Dorukhan, 3 kişiye tek başına basıyordu. 60’tan sonra da genel olarak herkesin eli ayağı titredi."
"Bunu idare edememek üzerine Şenol Güneş’i eleştirebiliriz."
"Maçın 3-0’dan 3-3’e gelmesinde sorumlu Şenol Güneş’tir. Ancak Şenol Güneş dışında da kimse o maçı 3-0’a getiremezdi."
"Fikret Orman yerinde başka bir başkan, Şenol Güneş ile bu kadar çalışmazdı. Aralarındaki uyumsuzluğa dikkat çekiyorum."
"Şenol Güneş sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olabilir. Aykut Kocaman’da olduğu gibi 'Şenol Güneş’çiler' ve 'Şenol Güneş karşıtları' oluşabilir."
"Şenol Güneş’in yeri kolay dolmaz. Şenol Güneş, Trabzonspor tarihine damga vurduğu kadar Beşiktaş tarihine de vurdu."
"Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile berabere kalmasının ardından Slaven Bilic’in adının geçmesi ilginç."
"Bilic, Türkiye’de derbi kazanamadı. Benim kulağıma en çok gelen isim Sergen Yalçın."
"Rıza Çalımbay, 'Beşiktaş’a adayım' diyor ama nedeni belli değil. Teknik direktörlük başka bir iş."
"Beşiktaş için Fatih Terim ve Aykut Kocaman ile karşılaştırılacak bir isim aklıma gelmiyor. Lucescu, derbide tribündeymiş…"
"Aykut Kocaman’ın, 3 Temmuz’dan sonraki yaptığını Türkiye’de kimse yapmadı. Hem teknik direktör hem başkan hem basın sözcüsü… Her şeyi o yaptı."
"Marcao’yu bulan kim ise ona prim verilmeli. Son yıllarda Galatasaray’a yapılan en büyük hizmet diyebilirim. Tebrik ediyorum."
"Oyun görüşü, pozisyon alışı çok iyi. Orta saha da oynayabilir. Fernando’dan sonra en ideal aday olur."
(Galatasaray iddiaları için) "Deniz Türüç, oyununu değiştirdi. Fatih Terim’in bugün istediği oyunda nereye oturtulur düşünemedim."
"Deniz, Quaresma’ya daha yakın. Ancak hoca Onyekuru’yu beğeniyor, Deniz öyle bir oyuncu değil."
"Süper Lig’de 140 civarı VAR müdahalesi olmuş. Bize en yakın İspanya’da 80, İtalya’da ise 60. IFAB, İtalya’nın yaptığı doğru diyor."
"Biz, VAR’ı değiştirdik. IFAB bunu istemiyor."
"Böyle devam edersek VAR protokolünün iptali söz konusu. Bizden VAR’ı alabilirler. Böyle bir şey konuşuluyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.