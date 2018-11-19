Sabah'ın haberine göre; saha çalışmalarına başlayan Mehmet Ekici'nin bu hafta takıma katılması bekleniyor. Başarılı futbolcu, sakatlıkların bir türlü yakasını bırakmadığından dert yanarken, "F.Bahçe'ye katkı vermek istiyorum, tam iyi bir performans sergiliyorum, sakatlık yaşıyorum. Sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadım. Yaşadığım sakatlıklar mental olarak beni yıprattı. Ama bunlar da geçecek. İnşallah Trabzonspor maçında sahalara döneceğim" diye konuştu.

"ACI ÇEKMEDEN HEDEFE ULAŞAMAZSINIZ"

Her zamankinden daha iyi şekilde dönmeyi hedeflediğini belirten Ekici, "Acı çekmeden ve çalışmadan hedefinize ulaşamazsınız. Her zaman tek hedefim Fenerbahçe'ye performansımla yardımcı olmak ve sahada en iyi performansımı sergilemek" ifadelerini kullandı.

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