Trabzonspor'la sözleşmesinin 2016-2017 sezonu sonunda bitmesinin ardından bonservis bedelsiz Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici, maç eksiği ve üst üste yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle 2017-2018'de beklenilen performansın altında kalmıştı.
Geçen sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sadece 9 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezona da istediği gibi başlayamadı.
Futbola Bayern Münih altyapısında başlayan ve Werder Bremen'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ekici, bu sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve getirilmesinden önce yapılan 15 maçın 8'inde forma şansı bulabilmişti.
Deneyimli oyuncu, Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle oynanan 4 Süper Lig maçının ise tamamında ilk 11'de görevlendirildi.
Mehmet Ekici, söz konusu süreçte sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda iç sahada Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada forma giymedi.
LİGDE 780 GÜN SONRA GOL ATTI
Mehmet Ekici, Süper Lig'de 780 gün sonra gol atma başarısı gösterdi.
Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ağları 2 kez sarsarak dikkatleri üzerine çeken Mehmet, Fenerbahçe formasıyla ligde 21. maçında golle buluştu.
Süper Lig'de son golünü Trabzonspor formasıyla 2016-2017 sezonunda Adanaspor'a karşı atan orta saha oyuncusu, yaklaşık 26 ay sonra skora katkı sağladı.
Mehmet Ekici, Trabzonspor ve Fenerbahçe formalarıyla Süper Lig'de görev yaptığı 83 maçta 18 gol kaydetti.
Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada da takımına 2 golle katkıda bulunmuştu.
RESMİ MAÇLARDA 3,5 YIL SONRA FRİKİK GOLÜ
Mehmet Ekici, resmi maçlarda 3,5 yıl aranın ardından frikikten ağları sarstı.
Özellikle Trabzonspor'da oynadığı dönemde serbest vuruşlardan kaydettiği gollerle dikkati çeken Mehmet, Fenerbahçe'de ise 2. sezonunda ilk frikik golüne imza attı.
Ligde son frikik golünü Trabzonspor formasıyla 2014-2015 sezonunda Mersin İdmanyurdu'na karşı atan Mehmet, resmi maçlarda serbest vuruştan son golünü ise UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetmişti.
2015-2016 sezonunda Trabzonspor'un 2. ön eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange 03 ekibiyle yaptığı karşılaşmada frikik golü atan Mehmet, bu başarıyı bin 285 gün sonra tekrarladı.
Deneyimli oyuncu, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de 6. frikik golüne imza attı.
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