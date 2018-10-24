Fenerbahçe'de sakatlıktan başı kurtulmayan Mehmet Ekici, Sivasspor maçında 17 dakikada oyun dışı kalırken, kulübede gözyaşlarına hakim olamamıştı. Sağ üst adalesinde yırtık olan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak oyuncu, teknik direktör Cocu ve teknik heyete sitem etti. Oyundan çıkarken bazı isimlere tepki gösterdiği gözlemlenen oyuncunun, "Isınmıyoruz. Isınmadan oyuna alıyor. Söylüyoruz, bizi dinlemiyor. Siz de (teknik heyet üyeleri) uyarıp bu hatasını düzelttirmiyorsunuz. Olan bize oluyor" sözleriyle hem Cocu'ya hem de yedek kulübesindeki antrenörlere tepki koyduğu bildirildi.

"AZ ISINIYORUZ BİR DE BEKLERKEN SOĞUYORUZ"

Sabah'ın haberine göre; Ekici'nin dışında diğer yedek oyuncuların da az ısındıkları konusunda teknik heyetten şikayetçi oldukları ifade edildi. Oyuncuların, "Oyuna almadan 6-7 dakika önce ısınmaya yolluyor. Zaten az ısınıyoruz. Bir de oyuna girmeyi beklerken soğuyoruz. Sahaya hazır girmiyoruz" şeklinde konuştukları belirtildi.

Mehmet'in gözyaşlarını tutamadığı, sakatlığının ardından teknik direktör Phillip Cocu'ya bu durumun iletildiği öğrenildi. Hollandalı teknik adamın bu hatasını düzelteceği ifade edildi. Cocu, bundan sonraki maçlarda oyuncuları ısınmaya daha erken gönderecek. Böylece muhtemel sakatlıkların önüne geçilmiş olacak. Yeni uygulamaya Anderlecht maçıyla geçilecek.

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