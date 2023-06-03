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Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak yeni kabinede yer alan Mehmet Fatih Kacır'ın hayatı ve biyografisi araştırılmaya başlandı. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Kacır, farklı sektörlerde girişimcilik yaptı. Kurucularının arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren Mehmet Fatih Kacır, ticari hayatın yanında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı. Kacır, evli ve 2 çocuk babasıdır. İşte, yeni Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın biyografisi...

AHMET FATİH KACIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mehmet Fatih KACIR, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12.si oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitimini 2008 yılında Onur Derecesiyle tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yaptı, Proje ve Araştırma Kulübü'nün kurucu başkanlığını üstlendi, öğrenci projelerine öncülük etti.

Üniversite mezuniyeti sonrası farklı sektörlerde girişimci olmayı seçti. Kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerle simülasyon yazılım ve donanımları, dijital açık hava reklamcılığı, sanal gerçeklik uygulamaları ve gıda sektörlerinde faaliyet gösterdi. Şirketlerinde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirerek yenilikçi uygulamalara imza attı. Ticari hayatın yanında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı. Kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren KACIR, T3 Vakfı bünyesinde Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulmasının, özel yetenekli öğrencilere yönelik sürdürülen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’nın, Bilim Merkezleri ve Girişim Merkezi programlarının, Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest İstanbul’un öncüleri arasında yer aldı.

Profesyonel iş yaşamında yöneticilik yapan Mehmet Fatih KACIR, evli ve 2 çocuk

babasıdır.