Mehmet Fatih Yalçınkaya'dan 'Ay Işığı'nda şarkılar

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Mehmet Fatih Yalçınkaya, konserde; 'Evlerinin Önü Yonca', 'Garip Bir Kuştu', 'Ay Işığında', 'Ötme Bülbül', 'Bahça Duvarı', 'Seher Vakti', 'Kendim Ettim Kendim Buldum', 'Ağlama Yar', 'Saza Niye Gelmedin', 'Yaz Demedim' gibi şarkıların yanı sıra 'Haberimiz Yok', 'Böyle Ayrılık Olmaz', 'Sarhoş, Leylim' gibi farklı tarzlarda eserlere de repertuarında yer verdi.