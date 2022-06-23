Mehmet'in katili 11 gün sonra yakalandı 0:00 / 0:00

İHA

İzmir'in Konak ilçesinde telefonda tartıştığı 26 yaşındaki genci silahla öldüren zanlı, 11 gün sonra yakalandı.

Olay, 11 Haziran saat 22.30 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 5307 sokakta meydana geldi. Mehmet Masum Özyekin (26) ile aynı mahallede oturduğu öğrenilen Mehmet Raşit Ö. (24), telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Özyekin'in oturduğu sokağa otomobille gelen Mehmet Raşit Ö., yanında getirdiği tabancayla Özyekin'e art arda ateş açtı.

KURŞUN YAĞDIRIP, KAÇTI

Vücuduna 7 mermi isabet ettiği öğrenilen Mehmet Masum Özyekin kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli otomobiline binerek kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Özyekin komşuları tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Masum Özyekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

11 GÜN SONRA YAKALANDI

Olayın ardından cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlı, 11 gün sonra Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunduğu esnada polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Mehmet Raşit Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.