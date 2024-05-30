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        Mehmet Muhammet'ten korkunç görüntü!

        Hafta içi her gün saat 15.00'te Show TV'de canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de; 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'in 7 aylık kaybı konuşuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:22
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        Mehmet Muhammet'ten korkunç görüntü!
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        Antalya Serik’ten programa katılan anne Derya Yılmaz ve baba Vedat Babayiğit, kızları Nihal’in 9 Ekim 2023’ten bu yana kayıp olduğunu söylemiş, ellerine kızlarının boğazı kesik halde bir fotoğrafı geçmişti. Aile, kızlarının dini nikahlı eşi ve 1,5 yaşındaki kızının babası Mehmet Muhammet’ten şüphelendiklerini ifade etmişti.

        Son olarak Mehmet Muhammet’in, Nihal kaybolmadan 3 ay önce, 26 Haziran 2023’de görüntülü olarak yaptığı konuşma ortaya çıktı.

        Muhammet’in o videoda kimle konuştuğu bilinmese de küfürler ve tehditler savurduğu görüldü. Muhammet’in, Elinde bir videonun olduğu, o videoyu yayacağı ve polise gideceği, karşısındaki kişiyi de öldürmekle tehdit ettiği görüldü.

        Nihal’in annesi de babası da o videoyu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Damatları Muhammet’in bu yüzünü hiç görmediklerini ve kızlarının katilinin Muhammet olduğuna emin olduklarını söyledi.

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