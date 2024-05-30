Mehmet Muhammet'ten korkunç görüntü!

Antalya Serik’ten programa katılan anne Derya Yılmaz ve baba Vedat Babayiğit, kızları Nihal’in 9 Ekim 2023’ten bu yana kayıp olduğunu söylemiş, ellerine kızlarının boğazı kesik halde bir fotoğrafı geçmişti. Aile, kızlarının dini nikahlı eşi ve 1,5 yaşındaki kızının babası Mehmet Muhammet’ten şüphelendiklerini ifade etmişti.

Son olarak Mehmet Muhammet’in, Nihal kaybolmadan 3 ay önce, 26 Haziran 2023’de görüntülü olarak yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Muhammet’in o videoda kimle konuştuğu bilinmese de küfürler ve tehditler savurduğu görüldü. Muhammet’in, Elinde bir videonun olduğu, o videoyu yayacağı ve polise gideceği, karşısındaki kişiyi de öldürmekle tehdit ettiği görüldü.