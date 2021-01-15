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Mehmet Nuri Ersoy: Galata Kulesi'nin yeni haliyle ziyaretçi sayısı arttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi'nin yeni haliyle ziyaretçi sayısının arttığını belirterek, "Galata Kulesi'nin yanı sıra Beyoğlu Kültür Yolu'nda birçok önemli ziyaret noktasını cazip hale getirdik. Atlas Sinema Müzesi yakında hizmete açılacak önemli çekim noktalarından birisi olacak" dedi

Mehmet Nuri Ersoy: Galata Kulesi'nin yeni haliyle ziyaretçi sayısı arttı
'Ziyaretçi sayısı arttı'
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HABERTURK.COM

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu'nu kabul eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eline fotoğraf makinesini alarak ziyaretçilerinin fotoğraflarını çekti. Kabulde tüm dünyada sosyal medyada en çok fotoğrafı paylaşılan mekanlar arasında yer alan Galata Kulesi'nin yenilenmesinin ardından pandemi koşullarına rağmen ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olduğunu belirten Ersoy, şunları söyledi; "Galata Kulesi'ne pandemi nedeni ile sınırlı ziyaretçi alınabiliyor. Buna rağmen tarihi boyunca olmadığı kadar ziyaretçi ağırlıyor. Ziyaretçi sayısında çok ciddi bir artış var. Galata Kulesi restorasyonunu tamamladıktan sonra yeme - içme ve eğlence ünitelerinden arındırılarak müze ve sergi alanı 6 Ekim'de yeniden ziyarete açılmıştı. Açılış tarihinden geçen süreçte 160 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Tabii bu bize aynı zamanda Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Galata Kulesi'nin yanı sıra Beyoğlu Kültür Yolu'nda birçok önemli ziyaret noktasını cazip hale getirdik. Atlas Sinema Müzesi yakında hizmete açılacak önemli çekim noktalarından birisi olacak. Pek çok kültür - sanat etkinliğini bir araya getiren Kültür Yolu, ziyaretçilerin fotoğraflarıyla Türkiye'nin dünyaya açılan yüzlerinden biri. Türkiye'nin dünyaya açılan sembol mekanlarını, Türkiye'nin görselini önemsiyoruz. Bodrum Kalesi'nden Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden İznik Nilüfer Hatun İmareti'ne restorasyonunu yaptığımız önemli varlığımızla, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe ile 18'e yükselen değerimizle hatta Beypazarı tarihi kentinden Zerzevan Kalesi'ne UNESCO Dünya Geçici Miras Listemizde yer alan 83 çekim noktasıyla Türkiye'mizin fotoğrafları turizm açısından tanıtımımızın motivasyon kaynağı."

Turizme yönelik altyapı yatırımlarına da değinen Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl büyükşehir belediye başkanlarını kabulünde belediyelerin altyapıdaki yetersizliklerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasını istediğini bildirerek, "Antalya Serik'te 250 milyon lira maliyetle yaptığımız atık su arıtma altyapı tesisi ve Bodrum'da da Torba, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik, İçmeler bölgelerine hizmet sağlayacak yaklaşık 250 milyon lira tutarındaki atık su arıtma altyapı tesisleri 2021 yılında bitirilecek ve buralarda atık su sorunu çözümlenmiş olacak. Yine Antalya Kemer'de de benzeri bir atık su projesinin çalışmalarına 2021 yılı sonunda start vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda "Türkiye Güzellikleri" kategorisi ile ilgili de bilgi aldı. TFMD Başkanı Rıza Özel, bu kategoride ödül alan karelerin yurt dışı sergilerinde ülke tanıtımında kullanıldığını söyledi. Ersoy ise, "Türkiye'nin güzelliklerinin turizm fuarları başta olmak üzere pek çok noktaya taşınmasını istedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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