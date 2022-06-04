Mehmet Öz: Trump'ın desteğini alan ünlü doktor Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Parti'nin Senato ön seçimini kazandı

Dr. Mehmet Öz, Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimini kazanarak senatörlük için Kasım ayındaki ara seçimde Demokrat Parti adayının karşısına çıkmaya haz kazandı.

Ön seçimde Öz'ün rakibi olan David McCormick, Öz'ün zaferini kabul ettiğini açıkladı.

Geçen ay yapılan oylamanın ardından adayların arasındaki oy farkının yüzde 0,5'in altında kalması nedeniyle otomatik olarak yeniden oy sayım süreci başlamıştı.

1 milyon 340 bin oyun kullanıldığı ön seçimde iki aday arasındaki oy farkı binin altında kalmıştı.

ABD'de televizyon programlarıyla ünlenen Dr. Öz'ü destekleyen Eski ABD Başkanı Donald Trump, Öz'ün sayımlar devam ederken kendini galip ilan etmesi gerektiğini söylemişti.

Öz seçimi kazanması durumunda ülkenin ilk Müslüman senatörü olacak.

Kazanırsa Türk vatandaşlığından ayrılacak

Dr. Öz senatör olursa Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıklamıştı.

Öz'ün ön seçimdeki rakibi McCormick, Demokrat Parti'nin karşısında Öz'ün kazanması için "tüm gücüyle çalışacağını" söyledi.

McCormick'e teşekkür eden Öz de "Senatörlüğün John Fetterman ile radikal solun eline geçmesine engel olmak için her şeyi yapacağız" dedi.

ABD'de dört yılda bir başkanlık seçimi yapılırken her seçimden iki yıl sonra da bazı Senato ve Temsilciler Meclisi sandalyeleri için ara seçim düzenleniyor.

Demokrat Parti'nin Senato Kampanya Komitesi ise Dr. Öz'ün "dolandırıcı ve kendi çıkarlarının peşimde koşan bir milyoner" olduğunu söyledi.

Öte yandan Demokrat Parti'nin adayı Fetterman dün yaptığı açıklamada geçen ay geçirdiği inme nedeniyle "ölümden döndüğünü" söyledi.

Pennsylvania'da vali yardımcılığı görevine devam eden Fetterman, 2017'de doktorunun kendisine yazdığı ilacı almamasının hata olduğunu söyledi.

Fetterman'ın ofisinden yapılan açıklamada siyasetçinin kardiyomiyopati adı verilen ve kalbin vücuda kan pompalamasını zorlaştıran bir hastalığa sahip olduğu yer aldı.

Fetterman'ın doktoru da ilaçlarını alıp, diyet ve egzersiz yapması durumunda sağlığının iyi olacağını söyledi.